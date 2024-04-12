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Вихорев Яков Никитич

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вихорев Никита Васильев

Мать: Вихорева Анисья Ивановна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.01.1886

Сын: Вихорев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Вихорева Александра Ефимовна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.05.1890

Сын: Вихорев Нил Яковлевич

Мать ребёнка: Вихорева Александра Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вихорева Александра Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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