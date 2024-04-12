Вихорев Яков Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вихорев Никита Васильев
Мать: Вихорева Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1886
Мать ребёнка: Вихорева Александра Ефимовна
Рождение ребёнка
26.05.1890
Мать ребёнка: Вихорева Александра Ефимовна
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно