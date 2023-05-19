Вихорева (-) Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихорева (-) Александра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1886

Сын: Вихорев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Вихорев Яков Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.05.1890

Сын: Вихорев Нил Яковлевич

Отец ребёнка: Вихорев Яков Никитич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вихорев Яков Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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