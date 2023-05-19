Вихорева (-) Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.01.1886
Отец ребёнка: Вихорев Яков Никитич
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.05.1890
Отец ребёнка: Вихорев Яков Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вихорев Яков Никитич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно