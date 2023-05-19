Вихорева (-) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихорева (-) Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Зубятова Татьяна Никитина

Отец ребёнка: Вихорев Никита Васильев

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1831

Дочь: Некрасова Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Вихорев Никита Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.10.1843

Сын: Вихорев Михаил Никитич

Отец ребёнка: Вихорев Никита Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вихорев Яков Никитич

Отец ребёнка: Вихорев Никита Васильев

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вихорев Никита Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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