Вихорева (-) Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Зубятова Татьяна Никитина
Отец ребёнка: Вихорев Никита Васильев
Рождение ребёнка
21.01.1831
Дочь: Некрасова Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Вихорев Никита Васильев
Рождение ребёнка
22.10.1843
Отец ребёнка: Вихорев Никита Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вихорев Яков Никитич
Отец ребёнка: Вихорев Никита Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно