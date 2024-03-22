Зубятова (Посохина) Наталья Лавренова
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиДо 13.12.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
30.01.1821
Рождение ребёнка
12.07.1822
Сын: Зубятов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Зубятов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Зубятов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1826
Сын: Зубятов Аркадий Михайлович
Отец ребёнка: Зубятов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Зубятов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1831
Дочь: Аполлония (Миропа) Михайловна
Отец ребёнка: Зубятов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Зубятов Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 13.12.1842
Причина смерти: чахоткою