Зубятова (Посохина) Наталья Лавренова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубятова (Посохина) Наталья Лавренова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

До 13.12.1842

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Посохин Лаврентий Ларионович

Мать: Посохина Гликерия Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1821

Муж: Зубятов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1822

Сын: Зубятов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Зубятов Михаил Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Зубятов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Зубятов Михаил Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1826

Сын: Зубятов Аркадий Михайлович

Отец ребёнка: Зубятов Михаил Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Зубятов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Зубятов Михаил Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.12.1831

Дочь: Аполлония (Миропа) Михайловна

Отец ребёнка: Зубятов Михаил Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Зубятов Михаил Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 13.12.1842
Причина смерти: чахоткою
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