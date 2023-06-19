Некрасова (Зубятова) Евдокия Матвеева
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти09.07.1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Зубятов Матвей Елисеевич
Мать: Зубятова Ирина Ефимовна
Бракосочетание
05.11.1806
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Некрасов Семен Антонов
Рождение ребёнка
17.05.1810
Сын: Некрасов Нил Семенов
Отец ребёнка: Некрасов Семен Антонов
Рождение ребёнка
28.11.1812
Дочь: Малыгина Анна Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Антонов
Рождение ребёнка
29.07.1815
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Антонов
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Некрасов Семен Антонов
Рождение ребёнка
11.07.1820
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Антонов
Рождение ребёнка
11.09.1823
Отец ребёнка: Некрасов Семен Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1825
Причина смерти: горячкою