Некрасова (Зубятова) Евдокия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Зубятова) Евдокия Матвеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

09.07.1825

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Зубятов Матвей Елисеевич

Мать: Зубятова Ирина Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.11.1806

Муж: Некрасов Семен Антонов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Некрасов Никифор Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Антонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1810

Сын: Некрасов Нил Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Антонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.11.1812

Дочь: Малыгина Анна Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Антонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1815

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Антонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Некрасов Иван Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Антонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1820

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Антонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1823

Сын: Некрасов Михаил Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Семен Антонов

Смерть
09.07.1825
Причина смерти: горячкою