Зубятова (Некрасова) Ирина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубятова (Некрасова) Ирина Ефимовна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Некрасов Ефим Семенов

Мать: Некрасова Афимья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1785

Дочь: Марфа Матвеева

Отец ребёнка: Зубятов Матвей Елисеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.12.1789

Сын: Зубятов Петр Матвеев

Отец ребёнка: Зубятов Матвей Елисеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Некрасова Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Зубятов Матвей Елисеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Некрасова Аграфена Матвеева

Отец ребёнка: Зубятов Матвей Елисеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Зубятов Филипп Матвеевич

Отец ребёнка: Зубятов Матвей Елисеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1797

Дочь: Акилина Матвеевна

Отец ребёнка: Зубятов Матвей Елисеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Некрасова Ирина Матвеева

Отец ребёнка: Зубятов Матвей Елисеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Агрипена Матвеевна

Отец ребёнка: Зубятов Матвей Елисеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубятов Матвей Елисеевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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