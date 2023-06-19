Некрасова Афимья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Афимья Григорьева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Латышева Ирина Ефимова

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Зубятова Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Ефим Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1769