Некрасова Афимья Григорьева
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Латышева Ирина Ефимова
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Семенов
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Зубятова Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1769