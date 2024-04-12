Латышева (Некрасова) Ирина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышева (Некрасова) Ирина Ефимова

Латышева (Некрасова) Ирина Ефимова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

04.04.1839

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Некрасов Ефим Семенов

Мать: Некрасова Афимья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Латышев Кондратий Игнатьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1787

Дочь: Пелагея Матвеева

Отец ребёнка: Латышев Кондратий Игнатьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Латышев Филипп Кондратьев

Отец ребёнка: Латышев Кондратий Игнатьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Латышев Иван Б.

Отец ребёнка: Латышев Кондратий Игнатьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Кондратьева

Отец ребёнка: Латышев Кондратий Игнатьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марья Кондратьева

Отец ребёнка: Латышев Кондратий Игнатьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Латышев Иван М.

Отец ребёнка: Латышев Кондратий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Кондратий Игнатьевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.04.1839
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close