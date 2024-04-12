Латышева (Некрасова) Ирина Ефимова
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти04.04.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Некрасов Ефим Семенов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дарья Матвеева
Отец ребёнка: Латышев Кондратий Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.10.1787
Дочь: Пелагея Матвеева
Отец ребёнка: Латышев Кондратий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Латышев Филипп Кондратьев
Отец ребёнка: Латышев Кондратий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Латышев Иван Б.
Отец ребёнка: Латышев Кондратий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Кондратьева
Отец ребёнка: Латышев Кондратий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марья Кондратьева
Отец ребёнка: Латышев Кондратий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Латышев Иван М.
Отец ребёнка: Латышев Кондратий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.04.1839