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Латышев Иван Б.

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Латышев Кондратий Игнатьевич

Мать: Латышева Ирина Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1819

Жена: Латышева Ульяна Пантелймонова

Рождение ребёнка
11.06.1822

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Латышев Николай Иванович

Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова

Рождение ребёнка
24.01.1825

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.05.1827

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1828

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.04.1831

Сын: Латышев Василий Иванович

Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.03.1832

Сын: Латышев Василий Иванович

Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Латышев Илья Иванович

Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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