Латышев Иван Б.
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
05.02.1819
Рождение ребёнка
11.06.1822
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова
Рождение ребёнка
24.01.1825
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова
Рождение ребёнка
27.05.1827
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова
Рождение ребёнка
02.01.1828
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова
Рождение ребёнка
06.04.1831
Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова
Рождение ребёнка
09.03.1832
Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Латышева Ульяна Пантелймонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно