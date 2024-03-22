Латышева (Колпашникова) Ульяна Пантелймонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Колпашникова) Ульяна Пантелймонова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

28.04.1841

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Колпашников Пантелеймон Крысанов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1819

Муж: Латышев Иван Б.

Рождение ребёнка
11.06.1822

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Латышев Иван Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Латышев Николай Иванович

Отец ребёнка: Латышев Иван Б.

Рождение ребёнка
24.01.1825

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Латышев Иван Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.05.1827

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Латышев Иван Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1828

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Латышев Иван Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.04.1831

Сын: Латышев Василий Иванович

Отец ребёнка: Латышев Иван Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.03.1832

Сын: Латышев Василий Иванович

Отец ребёнка: Латышев Иван Б.

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Латышев Илья Иванович

Отец ребёнка: Латышев Иван Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.04.1841
Причина смерти: родами
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