Латышева (Колпашникова) Ульяна Пантелймонова
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти28.04.1841
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Колпашников Пантелеймон Крысанов
Бракосочетание
05.02.1819
Муж: Латышев Иван Б.
Рождение ребёнка
11.06.1822
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Латышев Иван Б.
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Латышев Иван Б.
Рождение ребёнка
24.01.1825
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Латышев Иван Б.
Рождение ребёнка
27.05.1827
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Латышев Иван Б.
Рождение ребёнка
02.01.1828
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Латышев Иван Б.
Рождение ребёнка
06.04.1831
Отец ребёнка: Латышев Иван Б.
Рождение ребёнка
09.03.1832
Отец ребёнка: Латышев Иван Б.
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Латышев Иван Б.
Смерть
28.04.1841
Причина смерти: родами