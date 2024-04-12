Некрасов Ефим Семенов
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти13.12.1768
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Латышева Ирина Ефимова
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Григорьева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Зубятова Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.12.1768