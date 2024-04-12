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Некрасов Ефим Семенов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

13.12.1768

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Некрасов Семен Тимофеев

Мать: Некрасова Настасья Гурьянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Латышева Ирина Ефимова

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Зубятова Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Афимья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
13.12.1768
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