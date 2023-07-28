Фокина (Зубятова) Александра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина (Зубятова) Александра Филипповна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Зубятов Филипп Матвеевич

Мать: Зубятова Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1840

Муж: Фокин Александр (Сергеев?)

Рождение ребёнка
1843

Сын: Фокин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Фокин Александр (Сергеев?)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1846

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Фокин Александр (Сергеев?)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марья Александровна

Отец ребёнка: Фокин Александр (Сергеев?)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Фокин Иван Александрович

Отец ребёнка: Фокин Александр (Сергеев?)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно