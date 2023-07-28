Фокина (Зубятова) Александра Филипповна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Зубятов Филипп Матвеевич
Мать: Зубятова Марья Семеновна
Бракосочетание
05.02.1840
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фокин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Фокин Александр (Сергеев?)
Рождение ребёнка
27.06.1846
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Фокин Александр (Сергеев?)
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марья Александровна
Отец ребёнка: Фокин Александр (Сергеев?)
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Фокин Александр (Сергеев?)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно