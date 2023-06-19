Зубятова (Некрасова) Марья Семеновна
Место рождения
Дата рождения25.01.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1800
Бракосочетание
22.01.1819
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Фокина Александра Филипповна
Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
30.06.1823
Дочь: Марья Филипповна
Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.02.1824
Дочь: Авдотья Филипповна
Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
09.06.1825
Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
17.07.1827
Дочь: Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
01.11.1828
Дочь: Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
07.03.1830
Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно