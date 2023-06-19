Зубятова (Некрасова) Марья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубятова (Некрасова) Марья Семеновна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.01.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1800

Отец: Некрасов Семен Алексеевич

Мать: Некрасова Агрипина Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1819

Муж: Зубятов Филипп Матвеевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Фокина Александра Филипповна

Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.06.1823

Дочь: Марья Филипповна

Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.02.1824

Дочь: Авдотья Филипповна

Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1825

Сын: Зубятов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1827

Дочь: Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич

Рождение ребёнка
01.11.1828

Дочь: Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.03.1830

Сын: Зубятов Алексей Филиппов

Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Зубятов Федор Филиппович

Отец ребёнка: Зубятов Филипп Матвеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно