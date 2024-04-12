Зубятов Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения09.06.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1825
Отец: Зубятов Филипп Матвеевич
Мать: Зубятова Марья Семеновна
Бракосочетание
28.01.1849
Рождение ребёнка
28.10.1852
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Зубятова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Зубятова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Зубятова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Зубятова Наталья Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно