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Зубятов Иван Филиппович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.06.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1825

Отец: Зубятов Филипп Матвеевич

Мать: Зубятова Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1849

Жена: Зубятова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
28.10.1852

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Павловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Павловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Зубятов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Павловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Зубятов Павел Иванович

Мать ребёнка: Зубятова Наталья Павловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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