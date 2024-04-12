Зубятова (Некрасова) Наталья Павловна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
28.01.1849
Рождение ребёнка
28.10.1852
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Зубятов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Зубятов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Зубятов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Зубятов Иван Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно