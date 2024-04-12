Зубятова (Некрасова) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубятова (Некрасова) Наталья Павловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Некрасов Павел Иванович

Мать: Некрасова Наталья Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Зубятов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
28.10.1852

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Зубятов Иван Филиппович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Зубятов Иван Филиппович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Зубятов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Зубятов Иван Филиппович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Зубятов Павел Иванович

Отец ребёнка: Зубятов Иван Филиппович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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