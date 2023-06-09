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Некрасова Агрипина Алексеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

24.05.1846

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Некрасов Антон Семенович

Отец ребёнка: Некрасов Семен Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1786

Дочь: Ефимия Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агрипена Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1797

Дочь: Некрасова Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1800

Дочь: Зубятова Марья Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1802

Сын: Некрасов Федор Семенович

Отец ребёнка: Некрасов Семен Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1803

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Семен Алексеевич

Смерть
24.05.1846
Причина смерти: чахоткою