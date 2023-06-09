Некрасова Агрипина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти24.05.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Некрасов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
11.06.1786
Дочь: Ефимия Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агрипена Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
19.08.1797
Дочь: Некрасова Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
25.01.1800
Дочь: Зубятова Марья Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
12.02.1802
Отец ребёнка: Некрасов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
28.03.1803
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1846
Причина смерти: чахоткою