Калинина (Инчагова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1737
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Инчаговъ Логинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калининъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Калинина) Марфа
Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Калининъ Иванъ
Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Строева (Калинина) Марья
Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Калинина) Ирина
Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Калинина) Настасья
Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Калинина) Домна
Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ