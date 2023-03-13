Калинина (Инчагова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Инчагова) Авдотья

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Инчаговъ Логинъ

Мать: Инчагова (Сорокина) Василиса

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калининъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Калинина) Марфа

Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1760

Сын: Калининъ Иванъ

Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Строева (Калинина) Марья

Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Калинина) Ирина

Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Калинина) Настасья

Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Калинина) Домна

Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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