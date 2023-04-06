Строева (Калинина) Марья
Место рождения
Дата рождения1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Калининъ Михаилъ
Мать: Калинина Авдотья
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Строевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Строевъ Николай
Отец ребёнка: Строевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Фиона
Отец ребёнка: Строевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Строевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Строевъ Егоръ
Отец ребёнка: Строевъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Строевъ Антонъ