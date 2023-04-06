Строева (Калинина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строева (Калинина) Марья

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Калининъ Михаилъ

Мать: Калинина Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Строевъ Антонъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Строевъ Николай

Отец ребёнка: Строевъ Антонъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Фиона

Отец ребёнка: Строевъ Антонъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Строевъ Антонъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Строевъ Егоръ

Отец ребёнка: Строевъ Антонъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Строевъ Антонъ

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