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Калининъ Михаилъ

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Калининъ Петръ

Мать: Калинина Василиса Анисимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Калинина Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1760

Сын: Калининъ Иванъ

Мать ребёнка: Калинина Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Строева Марья

Мать ребёнка: Калинина Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Калинина Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Калинина Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Калинина Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Авдотья

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