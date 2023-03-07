Калининъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Калининъ Петръ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Калинина Авдотья
Рождение ребёнка
1760
Сын: Калининъ Иванъ
Мать ребёнка: Калинина Авдотья
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Строева Марья
Мать ребёнка: Калинина Авдотья
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Калинина Авдотья
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Калинина Авдотья
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Калинина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Авдотья