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Калининъ Иванъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Калининъ Михаилъ

Мать: Калинина (Инчагова) Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Федора Иванова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Калинина) Акулина

Мать ребёнка: Калинина Федора Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Калинина) Марья

Мать ребёнка: Калинина Федора Иванова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Калининъ Петръ

Мать ребёнка: Калинина Федора Иванова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан

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