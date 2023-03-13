Калининъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Калининъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Федора Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Калинина) Акулина
Мать ребёнка: Калинина Федора Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Калинина) Марья
Мать ребёнка: Калинина Федора Иванова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Калининъ Петръ
Мать ребёнка: Калинина Федора Иванова