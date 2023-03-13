Калинина Федора Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина Федора Иванова

Калинина Федора Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Калининъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Калининъ Иванъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Калининъ Петръ

Отец ребёнка: Калининъ Иванъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калининъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close