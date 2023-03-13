Калинина Федора Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Калининъ Иванъ
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Калининъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Калининъ Петръ
Отец ребёнка: Калининъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калининъ Иванъ