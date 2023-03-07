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Строевъ Антонъ

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Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Строевъ Леонтий

Мать: Строева Марья Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Строева Марья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Строевъ Николай

Мать ребёнка: Строева Марья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Фиона

Мать ребёнка: Строева Марья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Строева Марья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Строевъ Егоръ

Мать ребёнка: Строева Марья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строева Марья

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