Строевъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Строевъ Леонтий
Мать: Строева Марья Федорова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Строева Марья
Рождение ребёнка
1787
Сын: Строевъ Николай
Мать ребёнка: Строева Марья
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Фиона
Мать ребёнка: Строева Марья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Строева Марья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Строевъ Егоръ
Мать ребёнка: Строева Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Строева Марья