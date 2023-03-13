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Инчаговъ Логинъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Варламъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Родионова Настасья

Мать ребёнка: Инчагова Василиса

Рождение ребёнка
1730

Сын: Инчаговъ Иванъ

Мать ребёнка: Инчагова Василиса

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Калинина Авдотья

Мать ребёнка: Инчагова Василиса

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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