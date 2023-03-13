Родионова (Инчагова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Инчагова) Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Инчаговъ Логинъ

Мать: Инчагова (Сорокина) Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионовъ Миронъ

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Родионова) Марфа

Отец ребёнка: Родионовъ Миронъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Родионова) Анна

Отец ребёнка: Родионовъ Миронъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Сын: Родионовъ Павелъ

Отец ребёнка: Родионовъ Миронъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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