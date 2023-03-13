Родионова (Инчагова) Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Инчаговъ Логинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родионовъ Миронъ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Родионова) Марфа
Отец ребёнка: Родионовъ Миронъ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Родионова) Анна
Отец ребёнка: Родионовъ Миронъ
Рождение ребёнка
1763
Сын: Родионовъ Павелъ
Отец ребёнка: Родионовъ Миронъ