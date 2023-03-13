Инчагова (Сорокина) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инчагова (Сорокина) Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Сорокинъ Афонасий Филипповъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Родионова Настасья

Отец ребёнка: Инчаговъ Логинъ

Рождение ребёнка
1730

Сын: Инчаговъ Иванъ

Отец ребёнка: Инчаговъ Логинъ

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Калинина Авдотья

Отец ребёнка: Инчаговъ Логинъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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