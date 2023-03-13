Инчагова (Сорокина) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Сорокинъ Афонасий Филипповъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Родионова Настасья
Отец ребёнка: Инчаговъ Логинъ
Рождение ребёнка
1730
Сын: Инчаговъ Иванъ
Отец ребёнка: Инчаговъ Логинъ
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Калинина Авдотья
Отец ребёнка: Инчаговъ Логинъ
Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область