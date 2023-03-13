Родионовъ Миронъ
Место рождения
Дата рождения1725
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Родионъ Евсеевъ
Мать: Домна Савелльева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Родионова) Марфа
Мать ребёнка: Родионова (Инчагова) Настасья
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Родионова) Анна
Мать ребёнка: Родионова (Инчагова) Настасья
Рождение ребёнка
1763
Сын: Родионовъ Павелъ
Мать ребёнка: Родионова (Инчагова) Настасья