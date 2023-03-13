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Родионовъ Миронъ

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1725

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Родионъ Евсеевъ

Мать: Домна Савелльева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова (Инчагова) Настасья

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Родионова) Марфа

Мать ребёнка: Родионова (Инчагова) Настасья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Родионова) Анна

Мать ребёнка: Родионова (Инчагова) Настасья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Сын: Родионовъ Павелъ

Мать ребёнка: Родионова (Инчагова) Настасья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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