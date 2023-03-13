Домна Савелльева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Савелльева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1680 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Родионовъ Гаврила

Отец ребёнка: Родионъ Евсеевъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Родионовъ Кузьма

Отец ребёнка: Родионъ Евсеевъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Девка Акулина

Отец ребёнка: Родионъ Евсеевъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Родионовъ Миронъ

Отец ребёнка: Родионъ Евсеевъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионъ Евсеевъ

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