Домна Савелльева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Родионовъ Гаврила
Отец ребёнка: Родионъ Евсеевъ
Рождение ребёнка
1722
Сын: Родионовъ Кузьма
Отец ребёнка: Родионъ Евсеевъ
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Девка Акулина
Отец ребёнка: Родионъ Евсеевъ
Рождение ребёнка
1725
Сын: Родионовъ Миронъ
Отец ребёнка: Родионъ Евсеевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родионъ Евсеевъ