Родионовъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения1722
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Родионъ Евсеевъ
Мать: Домна Савелльева
Рождение ребёнка
1743
Сын: Родионовъ Петръ
Мать ребёнка: Родионова Устинья
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Родионова Устинья
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Родионова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Устинья