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Родионовъ Кузьма

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1722

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Родионъ Евсеевъ

Мать: Домна Савелльева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Родионовъ Петръ

Мать ребёнка: Родионова Устинья

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Родионова Устинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Родионова Устинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Устинья

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