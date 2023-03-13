Родионова (Артемьева) Устинья
Место рождения
Дата рождения1720
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родионовъ Кузьма
Рождение ребёнка
1743
Сын: Родионовъ Петръ
Отец ребёнка: Родионовъ Кузьма
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Родионова) Анна
Отец ребёнка: Родионовъ Кузьма
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Родионова) Авдотья
Отец ребёнка: Родионовъ Кузьма