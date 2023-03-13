Родионова (Артемьева) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Артемьева) Устинья

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1720

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Артемий

Мать: Артемьева Акулина Анисимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионовъ Кузьма

Рождение ребёнка
1743

Сын: Родионовъ Петръ

Отец ребёнка: Родионовъ Кузьма

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Родионова) Анна

Отец ребёнка: Родионовъ Кузьма

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Родионова) Авдотья

Отец ребёнка: Родионовъ Кузьма

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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