Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванъ Карповъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Артемьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Артемьева Акулина Анисимова
Рождение ребёнка
1716
Сын: Артемьевъ Василий
Мать ребёнка: Артемьева Акулина Анисимова
Рождение ребёнка
1719
Сын: Артемьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Артемьева Акулина Анисимова
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Родионова Устинья
Мать ребёнка: Артемьева Акулина Анисимова
Рождение ребёнка
1730
Сын: Артемьевъ Федоръ
Мать ребёнка: Артемьева Акулина Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно