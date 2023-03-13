Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванъ Карповъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Артемьевъ Иванъ

Мать ребёнка: Артемьева Акулина Анисимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Артемьевъ Василий

Мать ребёнка: Артемьева Акулина Анисимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Артемьевъ Иванъ

Мать ребёнка: Артемьева Акулина Анисимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Родионова Устинья

Мать ребёнка: Артемьева Акулина Анисимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Артемьевъ Федоръ

Мать ребёнка: Артемьева Акулина Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Акулина Анисимова

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