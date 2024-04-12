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Сорокин Никита Петрович

Место рождения

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 15.09.1873

Дата смерти

22.08.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.09.1873

Отец: Сорокин Петр Косьмич

Мать: Сорокина Надежда Павловна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
16.09.1873
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
д. Рушиново крестьянин Григорий Косьмин
Бракосочетание
18.01.1893

Жена: Сорокина Мария Ефимовна

Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Рушиново крестьянин Григорий Платонович Фомин и запасной Григорий Косьмин Сорокин по н: Дубровской волости с. Новотроицкого крестьянин Федор Егорович Трутнев и Михаил Федорович Трутнев
Рождение ребёнка
15.02.1895

Дочь: Сорокина Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Сорокина Мария Ефимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1899

Дочь: Сорокина Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Сорокина Мария Ефимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.10.1900

Дочь: Сорокина Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Сорокина Мария Ефимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.07.1905

Сын: Сорокин Сергей Никитич

Мать ребёнка: Сорокина Мария Ефимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
22.08.1917
Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
24.08.1917
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
41 год, от слабости
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