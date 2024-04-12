Сорокин Никита Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 15.09.1873
Дата смерти22.08.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 15.09.1873
Отец: Сорокин Петр Косьмич
Крещение
16.09.1873
д. Рушиново крестьянин Григорий Косьмин
Бракосочетание
18.01.1893
Жена: Сорокина Мария Ефимовна
по ж: д. Рушиново крестьянин Григорий Платонович Фомин и запасной Григорий Косьмин Сорокин по н: Дубровской волости с. Новотроицкого крестьянин Федор Егорович Трутнев и Михаил Федорович Трутнев
Рождение ребёнка
15.02.1895
Дочь: Сорокина Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Сорокина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
21.10.1899
Дочь: Сорокина Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Сорокина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
07.10.1900
Дочь: Сорокина Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Сорокина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
02.07.1905
Мать ребёнка: Сорокина Мария Ефимовна
Смерть
22.08.1917
Похороны
24.08.1917
41 год, от слабости