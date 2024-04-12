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Сорокина Прасковья Никитична

Место рождения

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.10.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1899

Отец: Сорокин Никита Петрович

Мать: Сорокина Мария Ефимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
22.10.1899
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
д. Рушиново крестьянский сын Николай Ефимович Якимов и крестьянская девица Анна Ефимовна Якимова
Смерть
Неизвестно
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