Сорокина Прасковья Никитична
Место рождения
Дата рождения21.10.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1899
Отец: Сорокин Никита Петрович
Мать: Сорокина Мария Ефимовна
Крещение
22.10.1899
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
д. Рушиново крестьянский сын Николай Ефимович Якимов и крестьянская девица Анна Ефимовна Якимова
Смерть
Неизвестно