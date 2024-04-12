Сорокина (Третьякова) Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
18.01.1893
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Рушиново крестьянин Григорий Платонович Фомин и запасной Григорий Косьмин Сорокин по н: Дубровской волости с. Новотроицкого крестьянин Федор Егорович Трутнев и Михаил Федорович Трутнев
Рождение ребёнка
15.02.1895
Дочь: Сорокина Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Сорокин Никита Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1899
Дочь: Сорокина Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Сорокин Никита Петрович
Рождение ребёнка
07.10.1900
Дочь: Сорокина Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Сорокин Никита Петрович
Рождение ребёнка
02.07.1905
Отец ребёнка: Сорокин Никита Петрович
Смерть
Неизвестно