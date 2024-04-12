Сорокина (Третьякова) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина (Третьякова) Мария Ефимовна

Сорокина (Третьякова) Мария Ефимовна

Место рождения

Чепорово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Чепорово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
18.01.1893

Муж: Сорокин Никита Петрович

Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Рушиново крестьянин Григорий Платонович Фомин и запасной Григорий Косьмин Сорокин по н: Дубровской волости с. Новотроицкого крестьянин Федор Егорович Трутнев и Михаил Федорович Трутнев
Рождение ребёнка
15.02.1895

Дочь: Сорокина Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Сорокин Никита Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1899

Дочь: Сорокина Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Сорокин Никита Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.10.1900

Дочь: Сорокина Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Сорокин Никита Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.07.1905

Сын: Сорокин Сергей Никитич

Отец ребёнка: Сорокин Никита Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close