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Сорокина Екатерина Никитична

Место рождения

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.10.1900

Дата смерти

27.10.1900

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1900

Отец: Сорокин Никита Петрович

Мать: Сорокина Мария Ефимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
08.10.1900
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ярославской губернии, Ростовского уезда Дубровской волости,д. Чепорово Троицкого прихода крестьянская девица Пелагея Сергеевна Третьякова
Смерть
27.10.1900
Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
от слабости
Похороны
28.10.1900
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
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