Сорокина Екатерина Никитична
Место рождения
Дата рождения07.10.1900
Дата смерти27.10.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1900
Отец: Сорокин Никита Петрович
Мать: Сорокина Мария Ефимовна
Крещение
08.10.1900
Ярославской губернии, Ростовского уезда Дубровской волости,д. Чепорово Троицкого прихода крестьянская девица Пелагея Сергеевна Третьякова
Смерть
27.10.1900
от слабости
Похороны
28.10.1900