Сорокин Сергей Никитич
Место рождения
Дата рождения02.07.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1905
Отец: Сорокин Никита Петрович
Мать: Сорокина Мария Ефимовна
Крещение
03.07.1905
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
д. Рушиново крестьянский сын Иоанн Георгиевич Ситцев и крестьянская девица Евдокия Никитична Сорокина
Смерть
Неизвестно