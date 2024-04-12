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Сорокин Сергей Никитич

Место рождения

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1905

Отец: Сорокин Никита Петрович

Мать: Сорокина Мария Ефимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
03.07.1905
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
д. Рушиново крестьянский сын Иоанн Георгиевич Ситцев и крестьянская девица Евдокия Никитична Сорокина
Смерть
Неизвестно
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