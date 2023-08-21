Сорокина Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти02.10.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Сорокин Петр Косьмич
Рождение ребёнка
26.11.1861
Отец ребёнка: Сорокин Петр Косьмич
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Сорокин Петр Косьмич
Рождение ребёнка
Около 15.09.1873
Отец ребёнка: Сорокин Петр Косьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Петр Косьмич
Смерть
02.10.1887
от Антонова огня
Похороны
04.10.1887
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область