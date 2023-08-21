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Сорокина Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

02.10.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Сорокин Федор Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Косьмич

Рождение ребёнка
26.11.1861

Сын: Сорокин Николай Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Сорокин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Косьмич

Рождение ребёнка
Около 15.09.1873

Сын: Сорокин Никита Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Петр Косьмич

Смерть
02.10.1887
Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
от Антонова огня
Похороны
04.10.1887
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
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