Сорокина Евдокия Никитична
Место рождения
Дата рождения15.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1895
Отец: Сорокин Никита Петрович
Мать: Сорокина Мария Ефимовна
Крещение
16.02.1895
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Дубровской волости прихода Новотроицкого, д. Чепорово крестьянская дочь девица Евдокия Сергеевна Третьякова
Смерть
Неизвестно