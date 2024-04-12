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Сорокина Евдокия Никитична

Место рождения

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1895

Отец: Сорокин Никита Петрович

Мать: Сорокина Мария Ефимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
16.02.1895
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Дубровской волости прихода Новотроицкого, д. Чепорово крестьянская дочь девица Евдокия Сергеевна Третьякова
Смерть
Неизвестно
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