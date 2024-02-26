Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич

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Место рождения

с Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ

Дата рождения

13.12.1901

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1901

Отец: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич

Мать: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична

Бракосочетание
1919

Жена: Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна

Рождение ребёнка
19.10.1923

Сын: Зубченко Владимир

Мать ребёнка: Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна

Рождение ребёнка
11.11.1928

Сын: Зубченко Iван

Мать ребёнка: Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Фокина (Зубченко) Надежда

Мать ребёнка: Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна

Смерть
1994
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно

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