Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич
Место рожденияс Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ
Дата рождения13.12.1901
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1901
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
19.10.1923
Сын: Зубченко Владимир
Мать ребёнка: Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна
Рождение ребёнка
11.11.1928
Сын: Зубченко Iван
Мать ребёнка: Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Фокина (Зубченко) Надежда
Мать ребёнка: Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна
Смерть
1994
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно