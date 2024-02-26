Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич
Место рожденияУкраина,с Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ
Дата рождения07.04.1879
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1879
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубченко (Грицай) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зубченко) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1901
Рождение ребёнка
1903
Сын: Зубченко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Зубченко) Агрипина 2 Бабушка Григорьевна
Мать ребёнка: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична
Рождение ребёнка
1917
Сын: Зубченко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична
Рождение ребёнка
1921
Сын: Зубченко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Зубченко (Грицай) Мария
Смерть
1924
Причина смерти: Самогубство
Похороны
Неизвестно