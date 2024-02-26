Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубченко Григорий Прадед Тимофеевич

Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич

avatar

Место рождения

Украина,с Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ

Дата рождения

07.04.1879

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1879

Отец: Зубченко Тимофей Пращур Платонович

Мать: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубченко (Грицай) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубченко) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична

Рождение ребёнка
13.12.1901

Сын: Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич

Мать ребёнка: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична

Рождение ребёнка
1903

Сын: Зубченко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Зубченко) Агрипина 2 Бабушка Григорьевна

Мать ребёнка: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична

Рождение ребёнка
1917

Сын: Зубченко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична

Рождение ребёнка
1921

Сын: Зубченко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Зубченко (Грицай) Мария

Смерть
1924
Причина смерти: Самогубство
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.