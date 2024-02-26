Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична
Место рожденияс Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ
Дата рождения01.09.1879
Дата смерти14.04.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1879
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зубченко) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1901
Сын: Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич
Отец ребёнка: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Зубченко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Зубченко) Агрипина 2 Бабушка Григорьевна
Отец ребёнка: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Зубченко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич
Смерть
14.04.1918
Причина смерти: Хвороба
Похороны
Неизвестно