Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична

Место рождения

с Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ

Дата рождения

01.09.1879

Дата смерти

14.04.1918

Пол

Женский

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1879

Отец: Погромский Хома Прадед Матвеевич

Мать: Погромская (Рыбникова) Варвара Прабабка Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубченко) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.12.1901

Сын: Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич

Отец ребёнка: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Зубченко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Зубченко) Агрипина 2 Бабушка Григорьевна

Отец ребёнка: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Зубченко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич

Смерть
14.04.1918
Причина смерти: Хвороба
Похороны
Неизвестно

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