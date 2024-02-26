Погромский Хома Прадед Матвеевич
Место рожденияУкраина с Калиново
Дата рождения1847
Дата смерти30.09.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Погромский Матвей Родич 5 Ступ Захарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.10.1875
Мать ребёнка: Погромская (Рыбникова) Варвара Прабабка Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1879
Дочь: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична
Мать ребёнка: Погромская (Рыбникова) Варвара Прабабка Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1887
Дочь: (Погромская) Cерафима Прабабка 2 Хоминична
Мать ребёнка: Погромская (Рыбникова) Варвара Прабабка Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Погромская (Погромская) Мария Прабабка 2 Хоминична
Мать ребёнка: Погромская (Рыбникова) Варвара Прабабка Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Смерть
30.09.1912
Причина смерти: Хвороба
Похороны
Неизвестно