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Погромский Хома Прадед Матвеевич

Место рождения

Украина с Калиново

Дата рождения

1847

Дата смерти

30.09.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Погромский Матвей Родич 5 Ступ Захарович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погромская (Рыбникова) Варвара Прабабка Ивановна

Рождение ребёнка
?.10.1875

Сын: Погромский Иван Хомич

Мать ребёнка: Погромская (Рыбникова) Варвара Прабабка Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1879

Дочь: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична

Мать ребёнка: Погромская (Рыбникова) Варвара Прабабка Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1887

Дочь: (Погромская) Cерафима Прабабка 2 Хоминична

Мать ребёнка: Погромская (Рыбникова) Варвара Прабабка Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Погромская (Погромская) Мария Прабабка 2 Хоминична

Мать ребёнка: Погромская (Рыбникова) Варвара Прабабка Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Погромский Василий Ii Дед Хомич

Мать ребёнка: Погромская (Рыбникова) Варвара Прабабка Ивановна

Смерть
30.09.1912
Причина смерти: Хвороба
Похороны
Неизвестно

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