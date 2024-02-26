Погромская (Рыбникова) Варвара Прабабка Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погромская (Рыбникова) Варвара Прабабка Ивановна

Место рождения

Нелеповско-Щербиновские хутора,Железнянскоц волостиБахмутского у ,Екатеринославской губ

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погромский Хома Прадед Матвеевич

Рождение ребёнка
?.10.1875

Сын: Погромский Иван Хомич

Отец ребёнка: Погромский Хома Прадед Матвеевич

Рождение ребёнка
01.09.1879

Дочь: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична

Отец ребёнка: Погромский Хома Прадед Матвеевич

Рождение ребёнка
30.07.1887

Дочь: (Погромская) Cерафима Прабабка 2 Хоминична

Отец ребёнка: Погромский Хома Прадед Матвеевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Погромская (Погромская) Мария Прабабка 2 Хоминична

Отец ребёнка: Погромский Хома Прадед Матвеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Погромский Василий Ii Дед Хомич

Отец ребёнка: Погромский Хома Прадед Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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