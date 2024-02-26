Погромская (Рыбникова) Варвара Прабабка Ивановна
Место рожденияНелеповско-Щербиновские хутора,Железнянскоц волостиБахмутского у ,Екатеринославской губ
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.10.1875
Отец ребёнка: Погромский Хома Прадед Матвеевич
Рождение ребёнка
01.09.1879
Дочь: Зубченко (Погромская) Марфа Прабабушка Хоминична
Отец ребёнка: Погромский Хома Прадед Матвеевич
Рождение ребёнка
30.07.1887
Дочь: (Погромская) Cерафима Прабабка 2 Хоминична
Отец ребёнка: Погромский Хома Прадед Матвеевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Погромская (Погромская) Мария Прабабка 2 Хоминична
Отец ребёнка: Погромский Хома Прадед Матвеевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Погромский Василий Ii Дед Хомич
Отец ребёнка: Погромский Хома Прадед Матвеевич
Смерть
Неизвестно