Погромский Матвей Родич 5 Ступ Захарович
Место рожденияс Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ
Дата рождения1810
Дата смерти15.12.1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Погромский Захар Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погромский Григорий Ii Пра Дед Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенко (Погромская) Агафия Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Погромская) Фекла Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухина (Погромская) Марина Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Погромский Хома Прадед Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Погромская (Погромский) Аннисия Прабаба Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.12.1890
Причина смерти: Природна смерть/Старість