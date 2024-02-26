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Погромский Матвей Родич 5 Ступ Захарович

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Место рождения

с Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ

Дата рождения

1810

Дата смерти

15.12.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Погромский Захар Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погромский Григорий Ii Пра Дед Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысенко (Погромская) Агафия Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Погромская) Фекла Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухина (Погромская) Марина Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Погромский Хома Прадед Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Погромская (Погромский) Аннисия Прабаба Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.12.1890
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно

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