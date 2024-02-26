Погромский Григорий Ii Пра Дед Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погромский Григорий Ii Пра Дед Матвеев

Место рождения

с Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погромский Матвей Родич 5 Ступ Захарович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погромская Анна Никитична

Рождение ребёнка
26.05.1886

Сын: Погромский Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Погромская Анна Никитична

Смерть
Неизвестно

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