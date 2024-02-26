Погромский Григорий Ii Пра Дед Матвеев
Место рожденияс Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погромский Матвей Родич 5 Ступ Захарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1886
Сын: Погромский Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Погромская Анна Никитична
Смерть
Неизвестно