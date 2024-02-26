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Погромский Захар Михайлович

Место рождения

Польша

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Около 1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Погромский Михаил Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Погромский Матвей Родич 5 Ступ Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Погромский Иван Прапращур2 Захарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1840

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