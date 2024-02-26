Погромский Захар Михайлович
Место рожденияПольша
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиОколо 1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Погромский Михаил Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Погромский Матвей Родич 5 Ступ Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Погромский Иван Прапращур2 Захарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1840