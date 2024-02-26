Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна
Место рожденияс Калиново Скотоватской Бахмутского Екатеринославской г
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти21.08.1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Кирсанов Иван Отец Прапрабабки Петрович
Мать: не указана
Дочь: Дзюба (Зубченко) Степанида Прабабка 2 Тимофеевна
Отец ребёнка: Зубченко Тимофей Пращур Платонович
Дочь: Червонобаба (Зубченко) Федоска Прабабка Тимофеевна
Отец ребёнка: Зубченко Тимофей Пращур Платонович
Сын: Зубченко Иван Близнец Тимофеевич
Отец ребёнка: Зубченко Тимофей Пращур Платонович
Сын: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич
Отец ребёнка: Зубченко Тимофей Пращур Платонович
Сын: Зубченко Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Зубченко Тимофей Пращур Платонович
Сын: Зубченко Петр Ii Пра Дед Тимофеевич
Отец ребёнка: Зубченко Тимофей Пращур Платонович
Дочь: Гончарова (Зубченко) Ганна Тимофеевна
Отец ребёнка: Зубченко Тимофей Пращур Платонович
Сын: Зубченко Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Зубченко Тимофей Пращур Платонович
Дочь: (Зубченко) Феодора Тимофеевна
Отец ребёнка: Зубченко Тимофей Пращур Платонович
Сын: Зубченко Александртимофеевич
Отец ребёнка: Зубченко Тимофей Пращур Платонович
Сын: Зубченко Филип Тимофеевич
Отец ребёнка: Зубченко Тимофей Пращур Платонович