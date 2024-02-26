Зубченко Тимофей Пращур Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубченко Тимофей Пращур Платонович

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Место рождения

Украина,с Калиново Скотоватской Бахмутского Екатеринославской г

Дата рождения

Около 19.06.1854

Дата смерти

19.06.1911

Пол

Мужской

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

1825 г.р.

Жена

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.06.1854

Отец: Зубченко Платон Прапращур Максимович

Мать: Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична

Бракосочетание
1859

Жена: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Дзюба (Зубченко) Степанида Прабабка 2 Тимофеевна

Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Червонобаба (Зубченко) Федоска Прабабка Тимофеевна

Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Зубченко Иван Близнец Тимофеевич

Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1879

Сын: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич

Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.1881

Сын: Зубченко Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1886

Сын: Зубченко Петр Ii Пра Дед Тимофеевич

Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1888

Дочь: Гончарова (Зубченко) Ганна Тимофеевна

Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Зубченко Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Зубченко) Феодора Тимофеевна

Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна

Рождение ребёнка
?.11.1894

Сын: Зубченко Александртимофеевич

Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Зубченко Филип Тимофеевич

Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна

Смерть
19.06.1911
Похороны
Неизвестно

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