Зубченко Тимофей Пращур Платонович
Место рожденияУкраина,с Калиново Скотоватской Бахмутского Екатеринославской г
Дата рожденияОколо 19.06.1854
Дата смерти19.06.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Дзюба (Зубченко) Степанида Прабабка 2 Тимофеевна
Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна
Дочь: Червонобаба (Зубченко) Федоска Прабабка Тимофеевна
Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна
Сын: Зубченко Григорий Прадед Тимофеевич
Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна
Сын: Зубченко Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна
Сын: Зубченко Петр Ii Пра Дед Тимофеевич
Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна
Дочь: Гончарова (Зубченко) Ганна Тимофеевна
Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна
Сын: Зубченко Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна
Дочь: (Зубченко) Феодора Тимофеевна
Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна
Сын: Зубченко Александртимофеевич
Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна
Сын: Зубченко Филип Тимофеевич
Мать ребёнка: Зубченко (Кирсанова) Евдокия Прапрабаба Ивановна