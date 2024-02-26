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Зубченко Платон Прапращур Максимович

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Место рождения

Украина,с Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

18.02.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Зубченко Максим Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубченко) Александра Платоновна

Мать ребёнка: Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубченко) Агрипина Платоновна

Мать ребёнка: Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зубченко Семен Родич 5 Ступ Платонович

Мать ребёнка: Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична

Рождение ребёнка
Около 19.06.1854

Сын: Зубченко Тимофей Пращур Платонович

Мать ребёнка: Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Листопад (Зубченко) Ксения Платоновна

Мать ребёнка: Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Бондалет (Зубченко) Агафия 4 Бабушка Платоновна

Мать ребёнка: Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична

Рождение ребёнка
1874

Сын: Зубченко Петр Платонович

Мать ребёнка: Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична

Смерть
18.02.1886
Причина смерти: Серцевий напад
Похороны
Неизвестно

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