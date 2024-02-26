Зубченко Платон Прапращур Максимович
Место рожденияУкраина,с Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти18.02.1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Зубченко Максим Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зубченко) Александра Платоновна
Мать ребёнка: Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зубченко) Агрипина Платоновна
Мать ребёнка: Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
Около 19.06.1854
Сын: Зубченко Тимофей Пращур Платонович
Мать ребёнка: Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Листопад (Зубченко) Ксения Платоновна
Мать ребёнка: Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Бондалет (Зубченко) Агафия 4 Бабушка Платоновна
Мать ребёнка: Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична
Смерть
18.02.1886
Причина смерти: Серцевий напад
Похороны
Неизвестно