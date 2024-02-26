Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

29.10.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубченко) Александра Платоновна

Отец ребёнка: Зубченко Платон Прапращур Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зубченко) Агрипина Платоновна

Отец ребёнка: Зубченко Платон Прапращур Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубченко Платон Прапращур Максимович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зубченко Семен Родич 5 Ступ Платонович

Отец ребёнка: Зубченко Платон Прапращур Максимович

Рождение ребёнка
Около 19.06.1854

Сын: Зубченко Тимофей Пращур Платонович

Отец ребёнка: Зубченко Платон Прапращур Максимович

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Листопад (Зубченко) Ксения Платоновна

Отец ребёнка: Зубченко Платон Прапращур Максимович

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Бондалет (Зубченко) Агафия 4 Бабушка Платоновна

Отец ребёнка: Зубченко Платон Прапращур Максимович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Зубченко Петр Платонович

Отец ребёнка: Зубченко Платон Прапращур Максимович

Смерть
29.10.1905
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно

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