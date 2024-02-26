Зубченко Ефросинья Прапрабаба Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти29.10.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зубченко) Александра Платоновна
Отец ребёнка: Зубченко Платон Прапращур Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зубченко) Агрипина Платоновна
Отец ребёнка: Зубченко Платон Прапращур Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зубченко Семен Родич 5 Ступ Платонович
Отец ребёнка: Зубченко Платон Прапращур Максимович
Рождение ребёнка
Около 19.06.1854
Сын: Зубченко Тимофей Пращур Платонович
Отец ребёнка: Зубченко Платон Прапращур Максимович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Листопад (Зубченко) Ксения Платоновна
Отец ребёнка: Зубченко Платон Прапращур Максимович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Бондалет (Зубченко) Агафия 4 Бабушка Платоновна
Отец ребёнка: Зубченко Платон Прапращур Максимович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Зубченко Платон Прапращур Максимович
Смерть
29.10.1905
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно