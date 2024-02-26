Фокина (Зубченко) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина (Зубченко) Надежда

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Место рождения

С Калинове Правдовский сс

Дата рождения

1929

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
1962 г.р.

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Зубченко Павло 1 Дед Григорьевич

Мать: Зубченко (Погромська) Фекла 1 Бабушка Евграфовна

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фокин Виктор

Рождение ребёнка
1959

Дочь: (Фокина) Алла

Отец ребёнка: Фокин Виктор

Рождение ребёнка
1962

Сын: Фокин Юрий

Отец ребёнка: Фокин Виктор

Смерть
2015
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно

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