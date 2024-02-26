Фокина (Зубченко) Надежда
Место рожденияС Калинове Правдовский сс
Дата рождения1929
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Около 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фокин Виктор
Рождение ребёнка
1959
Дочь: (Фокина) Алла
Отец ребёнка: Фокин Виктор
Рождение ребёнка
1962
Сын: Фокин Юрий
Отец ребёнка: Фокин Виктор
Смерть
2015
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно